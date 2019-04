Viljandi suurimas lasteaias algab 3,5 miljonit eurot maksev kapitaalremont

Linnapea Madis Timpson ütles lepingu allkirjastamisel, et paika, mis sellises mahus remonti rohkem vajaks, on Viljandis raske leida. «Olen kõik linna lasteaiad läbi käinud ja Mängupesa hoone on praegu üks kehvemaid. Selle investeeringuga astume suure sammu edasi, et Viljandi lasteasutused saaksid kaasajastatud,» ütles ta ja lisas, et see on Viljandi lähiajaloo suurim linnaeelarvest tehtav investeering.