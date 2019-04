Pühapäevased rattamatkajad näevad külamaju, turismitalusid ja ettevõtteid

Seekordsed sihtmärgid on Viljandi rattaklubi valinud välja koos maakonna arenduskeskusega ning kõikides sihtkohtades on matkajatel võimalik uudistada ettevõtte või külamaja sisemust. Esimene matk viib juba sel pühapäeval Heimtali loomestuudiosse.

15 sihtkoha seast leiab näiteks Vastemõisa kütusemuuseumi, Loodi mõisa puutöökoja, Luige talu linnufarmi, Savikoti noorte talu, Tobraselja ratsatalu ja Nõrga lilletalu. Kõik sihtkohad koos kuupäevadega on kirjas Viljandi rattaklubi kodulehel.

Matkapunktid on traditsiooniliselt avatud kella 10–12. Seekord tasub aga korraldajate sõnul aega varuda ka kohapeal ringivaatamiseks ning nii mõnelgi pool on võimalik talutoodangut kaasa osta.

Kui esimene rattamatk on pühapäeval, 21. aprillil, siis viimane matk on 25. augustil Tusti külamajja. Matkasid pole juuni keskpaigast juuli keskpaigani ning vaba on ka 5. mai, sest siis korraldab rattaklubi Mulgi rattamaratoni.