Presidendi külaskäigu puhul võttis rahvuskonservatiivide portaal Uued Uudised järeldused kokku mõttega, et Kaljulaid andis õnnistuse võõrtööjõu sisseveole, EKRE sopaga ülevalamisele ja uue valitsuse kritiseerimisele. Ei vaja ütlemist, et see pole just kõige erapooletum seisukoht, kui pehmelt väljenduda. Ent ilmselt ei salga isegi visiidi tulised kiitjad, et president väljendas külaskäiguga Mangeni PM-i tegevjuhi Meelis Venno järskudele väljaütlemistele reedeses Sakalas poolehoidu või vähemalt mõistmist. Just sel põhjusel needsamad inimesed külastuse heaks kiidavadki.