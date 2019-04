Politseinike nädalalõpp. Rahvast täis kainestusmaja ja hulk plekimõlkimisi

Kainestusmajas pole politseil olnud nii palju rahvast eelmisest suvest saadik. Samamoodi on tavatult suur roolijoodikute hulk, kusjuures kontrollitud juhte oli 218 ehk üsna tavapärane hulk nädala kolme viimase päeva kohta.

Viljandi patrullitalituse juht Alar Sadam pani kõikidele juhtidele südamele, et pärast õnnetust tuleb sõiduk kindlasti peatada ning uurida, ega keegi või midagi ole viga saanud.

"Kui liiklusõnnetuses ei ole vigastatuid, osalised on saanud süüs kokkuleppele ning vaidlust ei ole, tuleb kohe sündmuskohal täita kindlustuspaberid ning siis pole politseile teatamine kohustuslik," selgitas Sadam põhitõde. "Oluline on, et kindlustuspaberid täidetaks enne sõidukite liigutamist avariikohalt."