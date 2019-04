«Pean neist väga lugu, sest paljuski just sellistel inimestel ja ettevõtetel püsib elu Eesti maapiirkondades. Mangeni PM on suurepärane näide innovaatilisest põllumajandusettevõttest. Ettevõtte juhi Meelis Venno sõnul on häda muidugi selles, et nende tehnoloogiad on nii uuenduslikud ja nutikad, et nõu küsida väga kuskilt polegi, mistap tuleb palju ise nuputada ja katsetada,» kirjutas president.