Hoolimata sellest, et liikluskoormus on kasvanud, toimib Viljandi liiklus hästi

Mida väiksem linn, seda vähem ollakse nõus autot kaugemale parkima ja jalgsi käima

Kergliikluse osa suurendamise eeldusteks on nii korralik jalgrattateede võrk kui ka hoiakute muutumine

Eelmisel aastal tegi inseneribüroo Stratum Viljandis liiklus­uuringud ja koostas nende tulemusi silmas pidades liiklusprognoosi, mida linn saaks edasistes arendustes arvesse võtta. Kohalikele pakkus ehk kõige suurema üllatuse analüüsi järeldus, et parkimiskohti on keskuses piisavalt – siin on juba aastaid kurdetud vastupidist.

Põhjusi, miks uuringu tulemuste ja avaliku arvamuse vahel parkimiskohtade küsimuses lahknevus tekkis, on laias laastus kaks. Esiteks on pealinlastel ja viljandlastel erinev ettekujutus sellest, kui lähedale peab sõidukit jätta saama. Teiseks ei vaadelnud insenerid eraldi siin kõige rohkem vabade parkimiskohtade nappuse all kannatavat Tartu tänavat ning turu parklas loeti autosid tööajal, mitte laupäeval, mil neid on seal kõige enam.

Stratumi ülesanne oli eelkõige hinnata, mis seis Viljandi liikluses on ja kas on midagi sellist, mis nõuaks kohe kiiret sekkumist. Uuringute käigus loendati ristmikel autosid, vaadeldi droonilt parkimisolukorda ja hinnati liikluse sujuvust.