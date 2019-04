Just sinna ongi praegune Mulgi vallavanem Rahnel kõigi eelduste järgi suundumas. Teisipäeval ta oma sõnul küll veel hambaharja ja vahetussokke ei pakkinud, samas ei salga ta, et soovib kasutada võimalust Jaak Aabi asendusliikmena riigikogusse minna. Muidugi selleks, et hakata seal ennekõike Mulgi asja ajama.