Õnneks ei muutnud läinud pühapäeval Pulleritsu külas toimunud põlengu puhul see, et majani viivat teed mööda jõudis sündmuskohale ainult üks tuletõrjeauto, suurt midagi. Ainus elanik oli hoonest välja saanud ning maja ennast poleks niikuinii enam päästa õnnestunud. Küll aga oli see hoiatav näide, milleni võib kehv tee kevaditi kõige kriitilisemal momendil viia.