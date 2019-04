Ilma sõidukita säilib registreerimismärk kaks aastat

Nagu ütles maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialist Märten Surva, on registreerimismärkide kombinatsioonide varu nii suur, et maanteeamet pole pidanud vajalikuks teha prognoosi, kui kauaks vabu numbreid veel jagub.

«Puhtalt spekuleerimise mõttes ei pruugi selleks ajaks, kui varu on otsas, sõidukitel senisel kujul registreerimismärke enam ollagi,» tähendas ta. «Vajaduse korral on aga võimalik numbrite ja tähtede kombinatsiooni süsteem ümber teha.»

Enam levinud on registreerimismärk, millel on kolm numbrit ja kolm tähte, kuid võimalusi on teisigi. Näiteks võib eritellimusel küsida märgi, millele saab ise eri pikkusega tähe- ja numbrikombinatsiooni valida. Näiteks Sakala 1. Sellise märgi riigilõiv on 1350 eurot.