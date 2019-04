Mari Nurk, Ugala valge kardinal

Aasta 2014. Ugala teater saab uued juhid. Ametisse asub ka uus turundusosakond. Publiku arv on 44 000. Nüüd, viis aastat hiljem, on see arv kaks korda suurem: Ugala etendusi vaatab aastas 85 000 – 90 000 inimest.