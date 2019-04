Sander Post: plaan Levadia ohjeldamiseks on meil olemas

“Raske, väga raske mäng tuleb,” tõdes Post Tuleviku koduleheküljel. “Levadia on tiitlipretendent, meie amatöörid ja see tähendab, et Levadiale on laupäevane kohtumine kohustuslik võidu võtmise koht ning vähemaga ta ei lepi. Tean üsna täpselt, mis meid seal ees ootab, ning oleme meeskonna vastavalt häälestanud."

"Need mängud on minevik, seda esiteks," edastas Posti sõnu Tuleviku koduleht. "Teiseks ei ole Flora mängustiil kuidagi võrreldav Levadia omaga ning kui võrrelda Levadia ja Kalju kaitsetööd, siis ka seal on senisel hooajal olnud vaks vahet sees. Plaan Levadia ohjeldamiseks on meil olemas, mehed terved, aga kahe satsi meeskondlikku kvaliteedivahet me oma võimaluste juures kuidagi lappida ei suuda. Läheme, võitleme, anname parima – see on kõik, mida meie poolehoidjatele öelda saame."