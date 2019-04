Eesti otsib talgupäeval nurmenukke

Suures kodanikuteaduse kampaanias "Eesti otsib nurmenukke" osalemine sobib selle korraldaja Eestimaa Looduse Fondi teatel hästi koolidele, peredele ja looduses liikujatele päeva särtsu toomiseks, kuid nurmenukud saab vaatluse alla võtta ka muude talgutööde kõrval. Vaatlust võib teha ka võistkonnana ja tublimatele nurmenukutalgu-huntidele on auhinnad.

Kõigile tuttav kevadlill nurmenukk on eriline taim, millel isegi palja silmaga on võimalik õie järgi geenitüüpi eristada. See lill aitab teadlastel saavutada olulist eesmärki: hinnata Eesti looduslike taimeliikide ja nende kasvukohtade käekäiku.