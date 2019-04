Mittetulundusühingu Vaba Waldorfkooli Ühing juhatuse liikme Vilja Volmer-Martinson sõnutsi on Lossi tänav 6, 6a ja 6b majja plaanis rajada lasteaed. Täpsemalt tahetakse majadesse paigutada kolm lasteaiarühma, millesse mahub kokku maksimaalselt 60 last. Ühingul on ammu olnud vajadus uute lasteaiarühmade järele ning Volmer-Martinson lisas, et kolmanda rühma jagu lapsi on ka järjekorras. «Meil on esialgu plaan avada üks sõimerühm ja kaks tavarühma, kuid valmisolek on avada ka kolm tavarühma.»