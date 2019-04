Hiljuti kirjutas Sakala, et Viiratsi kandi rahvas pigistab õhtuti Telia 4G-levil hinge kinni, sest kohaliku tugijaama madalamad sagedused on hõivatud, samas kui kõrgematel ruumi jagub. Telia kasutab 4G-võrgus nelja sagedust: 800, 1800, 2100 ja 2600 megahertsi (MHz). Neist järjekorras kolmas sagedus lisandub Viiratsi tugijaama ilmselt selle nädala jooksul, teised on seal juba töös.