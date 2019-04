Liitu kuulumine on aidanud meil unistusi täita

EESTI EUROOPA LIIDUGA ühinemisest on möödas 15 aastat. Kogu teekond, arvestades Eesti ametliku liitumistaotluse esitamisest kuni aastani 2004, kui Eesti võeti liikmesriikide hulka vastu, kestis ligi 10 aastat. See aeg oli ärevust tekitav. Palju oli Euroopa Liiduga ühinemise pooldajaid, kuid kostis teravalt ka skeptikute hääl: «Kas me loobume iseotsustamise võimalusest? Kas Euroopa Liit toob meile pigem kasu või kahju?»

Niisugused debatid jätkuvad, kuid nüüd on meil võimalik juba täpsemini hinnata, kas Eesti inimesed on liitu kuulumisega rahul ja mida need 15 aastat on meile päriselt tähendanud.

2003. aasta 14. septembril oli rahvahääletus Euroopa Liiduga ühinemise küsimuses. Ühinemise poolt hääletas toona 66,83 protsenti. Viimaste eurobaromeetri uuringute järgi on Eestis toetus veelgi suurem, ulatudes 74 protsendini.

EUROOPA LIIDUGA ÜHINEMINE andis meile võimaluse saada osa hulgast toetustest. 15 aastaga on Eestile välja makstud ligi kuus miljardit eurot.

Euroopa Liidu tõukeraha üks eesmärke on vähendada majanduslikke arenguerinevusi liikmesriikide vahel, aga ka liikmesriikide endi eri regioonide vahel. Kui suuremad tõmbekeskused saavad ise investeeringutega hakkama, siis maapiirkondadesse, kuhu ettevõtetel on palju riskantsem investeerida, on lisatoetust kindlasti vaja, et ka seal oleks inimestel tööd ja vaba aja tegevusi ning nad saaksid oma unistused ka kodukohas ellu viia. Kuigi linnastumine on ülemaailmne trend, saame üht-teist ära teha, et meie maakohtades oleks elu, ettevõtlikke inimesi ning nende loodud ja pakutavaid kaupu ja teenuseid. Et oleks lasteaedu ja koole, kultuuriüritusi ja taastatud kultuuripärandit. Rõõmu oma kodukohast.

Viimase 15 aastaga oleme saanud Euroopa Liidu toetuste abil nii mõndagi ära teha. Kahjuks keskendume avalikes debattides sageli pigem eurobürokraatiale ja ebaõnnestunud projektide kirjeldamisele ning vähem jagub tähelepanu toetuste ulatuslikule mõjule ja edulugudele. Toetuste jagamise kuluefektiivsuse poolest on Eesti juba ammu teiste riikidega võrreldes üks kuluefektiivsemaid ning toetuste jagamise vigade määr on väga väike ja toetusesaajate rahulolu suur.

Otsused, kuhu toetusi suunata, tehakse paljude inimeste koostöös. Iga rahastamisperioodi eel vaadatakse üle Eesti arengustrateegiad ning toetuste jagamisel lähtutakse nendest. On ekslik arvata, et kõike, mida Eestis eurotoetuste abil tehakse, kirjutab meile ette Euroopa Komisjon ja meie iseotsustamine on kuhugi minevikku jäänud.

EUROOPA PARLAMENDI liige Igor Gräzin kirjutab maakonnalehtedes: «Kui sõidate Eestis ringi, siis vaadake, kas see ettevõtlusesse investeeritud euroraha kusagil silma ka paistab. Ei paista.» Lisaks nimetab ta kergliiklusteid totakaks. Kuid just ühe lihtsa näitena, mis paljude igapäevaelu vahetult mõjutab, võibki tuua auto kõrval teistesse liikumisviisidesse panustamise.

Muidugi on tuhandete projektide seas ka ebaõnnestunuid, mida on euroskeptikutel hea välja noppida ja laiendada negatiivselt kogu tehtule, kuid tegelik pilt kajastab midagi muud.