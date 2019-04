Kultuuriakadeemia peahoone seinal on suur silt "Siin elabki kultuur!". Paraku on viimasel ajal tekkinud rahal selle koha leidmisega raskusi.

Haridusministeeriumi hinnangul on kahetsusväärne, et kultuuriakadeemial on tekkinud rahalised raskused, ning ministeerium on esitanud lisaraha saamiseks taotluse poliitikutele, kes osalevad riigieelarve strateegia läbirääkimistel.