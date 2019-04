Seejuures on need tema juttu mööda laias laastus samad mis kaks aastat tagasi, kui ta riigikogu liikmena erakonna etteotsa tõusis. Toona toimus küll nõndanimetatud valitsusremont, mille käigus vahetus osa ministreid, kuid Seeder ise valitsuskabinetti ei läinud.

«Ma olen parlamentaarse demokraatia veendunud toetaja, aga kui vaatan Eesti poliitilise elu korraldust, siis võimude tasakaal ei ole kõige parem,» ütles Helir-Valdor Seeder. «Võimutäius on läinud ja läheb järjest rohkem täitevvõimu kätte. Seal on informatsioon, ametnikkond, pädevus ja otsustusõigus. Parlamendi roll ja võimekus on järjest vähenenud.»