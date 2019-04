Noormehed rääkisid, et mõte teha uurimistööks film oli sündinud juba põhikooli ajal, mil nad tegid lühiklippe. «Mõtlesime, et vanemate ja vähemalt mingil määral targematena tuleks filmitegu paremini välja,» ütles Haav.

Küsimusele, mis sõnadega filmitegijad oma värsket loomingut kirjeldaksid, vastas Rahno, et lindil on eestlaste ajalugu, küll veidi hõredamalt kui tegelikkuses, kuid see on täis nalja.