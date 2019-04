Üleharitud, aga alarakendatud. Sissevaade Eesti tööjõu hariduspotentsiaali

KVALIFITSEERITUD EHK heade oskuste ja hea haridusega tööjõu nappust peetakse üheks Eesti suurimaks majanduse arengu ning tootlikkuse kasvu piduriks. Üllataval kombel on Eesti OECD (majanduskoostöö ja arengu organisatsioon – toimetus) riikide seas esikohal tööjõu suure haridusliku ülejäägi poolest. Rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC andmetel töötas 2011. ja 2012. aastal Eestis oma haridustasemest madalamat haridust nõudval töökohal 36,9 protsenti töötajatest ehk umbes 200 000 inimest, OECD riikide keskmine on 24 protsenti. Olgugi et haridus ei anna inimese võimekusest või väärtusest tööturul täit pilti ja majandusseis on võrreldes 2012. aasta seisuga muutunud, on need asjaolud mõtlemapanevad ja uurimist väärt.