Tugila noorsootöötaja ­Daisy Estam rääkis, et kuigi ametlikult oodatakse sinna 15–26-aastasi noori, kes ei õpi ega tööta, on teisigi abisaajaid. «Veel tulevad meie juurde noored, kes tahavad suveks tööle minna – see teema on praegu aktuaalne. Lisaks saavad abi inimesed, kes tunnevad, et on kuidagi üksi: pere ei toeta või sõpru on vähe.»