Mitu viljandlast pälvis riikliku spordistipendiumi

Aune Variku all treeniv Laura Nurmsalu on Eestit esindanud 2016. aastal Rio de Janeiro olümpiamängudel, kus ta sai individuaalselt 33. koha. Ühtlasi on Nurmsalu tulnud neljal korral individuaalselt ja viiel korras segavõistkondade arvestuses Eesti meistriks. Nurmsalu on valitud Viljandimaa parimaks naissportlaseks 2015., 2016., 2017. ja 2018. aastal. Niisamuti ka Eesti parimaks naisvibulaskuriks 2013. aastal.