Tänavune kohvikuöö on 7. juunil ning enamik kodukööke, kuuribaare, plangukohvikuid ja aknaputkasid on oodatud Tartu tänavale.

Kohvikuöö korraldaja Gea Melini sõnul on Viljandis palju ilusaid kohti, mida avastada. "Lossi tänava täidab sel ajal juba hansalaat oma telkide ja laadameluga. Kohvikuöö kolikski sellest natuke väljapoole, et saaks nautida Viljandi vanalinna ja järve ilu," rääkis Melin. Ta lisas, et muidugi on öised kohvikupidajad oodatud peale Tartu tänava ka teistesse piirkondadesse.