Elutoas on pildile püütud terve perekond ehk Ain ja Kaili Ostra ning lapsed Geiti, Jaagup ja Ainar.

Vabaerakonna Viljandimaa piirkonna juhina tuntust kogunud Ain Ostra ostis üheksa aastat tagasi Suure-Jaani lähedale vana talumaja, mida on nüüd järjepanu elamiseks kohandanud ja remontinud. Nagu ta ütleb, on see tegevus nii hädavajadus kui hobi.