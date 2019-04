Viljandi linnavalitsus ootab stipendiumide ja projektitoetuse taotlusi

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskooli õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv või sinna õppima asuv õpilane, kes on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö konkursil või kes on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei toimu; kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja huvitegevuses; kelle uurimistöö on olulise tähendusega Viljandi linnale või kes õpib välisriikides enam kui kuus kuud.