Hendrik Agurist saab Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktor

Hendrik Aguri sõnul on Kohtla-Järvele loodav riigigümnaasium erilise tähelepanu all ja nõuab erilist panustamist. "Tegu on eneseületust nõudva tööga, kuid soovin seda teha sajaprotsendilise pühendumisega: eesmärk on koos meeskonnaga rajada Kohtla-Järvele vähemalt sama hea kool kui Gustav Adolfi gümnaasium. Ida-Virumaa pärl ja kogukonna ühendaja – reaal- ja humanitaarhariduse lipulaev, kuhu soovitakse õppima ja õpetama tulla üle Eesti," rääkis ta.