Noori suveks tööle aitavat messi peetakse internetis

Eesti töötukassa noortegarantii juht Liis Seeme ütles, et online-mess annab võimaluse osaleda kõigil huvilistel üle Eesti. "Eriti hea meel on selle üle, et tööpakkumisi on ka päris noortele: üle 20 tööandja pakub tööd juba 13-aastastele noortele. Samuti on tööpakkumisi igas maakonnas," lisas ta.