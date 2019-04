Karl Roosna teenis Saksamaal liigatsooni võidu

"Et järgmisel hooajal väheneb teine Bundesliga 18 tiimi peale, muutus tõusmine raskemaks. Astme võrra kõrgemale saab kolm klubi, aga tsoone on meie liigas neli," vahendas Roosna selgitust käsipalliliit. "Krefeld kohtub seni veel lahtise põhjatsooni võitjaga kodus ja võõrsil. Kui võidame, oleme kohe teises Bundesligas, kaotades tekib uus võimalus lõuna- ja idatsooni vahelise vastasseisu kaotaja vastu."

Ta nentis, et lihtne see ei ole, aga loodab esimese kahe mänguga ametikõrgenduse ära otsustada. "Meeskonnasisene tunne on väga hea, hooaja miinimumeesmärk sai täidetud ja mänguliseltki jookseb kõik hästi, ehkki neli meest on vigastatud ja reedel purunes meie kaptenil ninaluu," sõnas tänavu Krefeldi kasuks 88 väravat visanud Roosna.