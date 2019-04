Politsei hoiatab potikelmide eest

Mõni päev tagasi peatus Viljandimaal ühe garaaži kõrval pealtnäha ontlik autojuht, kes parasjagu seal masinat putitava mehe käest uuris, kus oleks temalgi võimalik oma sõiduvahendit remontida. Vene keeles juhatas remondimees võõrale teeotsa kätte, ent teeotsija otsemaid minekule ei asutanud. Ta tänas peremeest juhatuse eest, rääkis mesimagusalt, kuidas ta eestlasi armastab, ning kõige tipuks asetas peremehelt luba küsimata remondijärgus sõiduauto pagasiruumi kasti pottide, pannide ja nugadega. Kui garaažiomanik võõrale selgel häälel selgitas, et tal pole neid potte vaja ja rahagi pole kaasas, tõstis võõras solvunud näol oma köögitarvikud uuesti oma autosse ning sõitis minema.

Sama resoluutne ei suutnud paraku olla üks teine Viljandimaa mees, kes läks mõni päev tagasi kahjuliku tehingu õnge. Ta maksis kastrulikelmile köögitarvikute eest koguni mitusada eurot. Hiljem mõistis ta, et tehing polnud siiski aus. Mees pöördus politseisse ja tunnistas, et tegu on tehtud ja seda suuresti omast rumalusest, aga soovis informeerida teisi inimesi, et nood kelmide ohvriks ei langeks.

Viljandimaa piirkonnavanem politseikapten Meelis Lill tõdes, et kui keegi käib pakutava kauba eest vabatahtlikult raha välja, ei ole hiljem paraku suurt midagi teha. "Seetõttu soovitame sellistest varrukakaupmeestest kohe kaarega eemale hoida ning nendega kontakti vältida. Tuleb otsusekindlalt pakutavast kaubast ja suhtlemisest keelduda, välistada võimalus, et keegi teie autosse midagi sokutab, ning üks mis kindel: sellistelt kauplejatelt ei tasu midagi osta, sest praktika näitab, et pakutav kaup ei pruugi olla kvaliteetne," selgitas Lill.