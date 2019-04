Pommikahtlus tõi Kaare kooli politseinikud, päästjad ja kiirabi

Hommikuste koolitundide ajal jõudis laste suust õpetajateni vihje, et ühel õpilasel olevat koolis kaasas midagi keelatut, ning jutt käis mingist pommist, mida nimetati ka tossupommiks. Kooli kantseleist võeti ühendust noorsoopolitseiga, kust soovitati juhtunust informeerida häirekeskust telefonil 112.

Sinna esitatud teate põhjal saadetigi koolimaja juurde korrakaitsjad ja päästejõud. "Et esialgu polnud teada, millega tegu, reageerisid kõik operatiivteenistused. Koolimajja sisenenud politseinikud koos päästjatega selgitasid kiirelt välja, et ohtu kellelegi ei ole," selgitas Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Sadam.

Politseinikega vesteldes tunnistas üks 13-aastane poiss, et oli koolimajja kaasa võtnud kahjuritõrjeks kasutatava suitsuküünla. Laps kinnitas, et ta oli selle linnast leidnud ning tal polnud plaanis seda koolis kasutada. Politsei võttis suitsuküünla hoiule, vestles lapsega ning informeeris vahejuhtumist tema vanemaid. Lapse ja tema perega tegeleb edasi noorsoopolitsei.

"Et koolilaps tegelikult ei hoomanud, mille ta maast üles oli noppinud ning koolimajja tarinud, on paslik meelde tuletada, et maas või mis tahes kohas vedelevaid kahtlasi esemeid ja seadmeid ei tohi kõrvalised inimesed üles korjata ning veel vähem oma seljakotti pista ning koolimajja viia," rääkis Sadam.