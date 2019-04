Ugala uueks juhiks saab kultuuriakadeemia õppejõud

Nõukogu hinnangul on uue juhi plussid tasakaalukus ning repertuaariteatri hea tundmine. Seina sõnul otsiti inimest, kes suudaks juhtida kogu maja, nii loominguliselt kui majanduslikult. "Teatri juhtimine on jagatud osadeks ning Ugalal on tugev turundus-, haldus- ja majandusjuhtimine olemas," rääkis ta.

Rakverest pärit Garmen Tabor on olnud näitleja, lavastaja, kirjandusala juhataja ja näitejuht ning ta on olnud Eesti teatriliidu ja näitlejate liidu liige. Ta on lõpetanud 1992. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri ning tal on magistrikraad teatrikunsti ja teatripedagoogika erialal. 2011. aastast alustas ta tööd Viljandi kultuuriakadeemia lavakõne lektorina ning 2014. aastal sai etenduskunstide osakonna juhatajaks.