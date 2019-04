Viljandi ringrajasõitja Mikk Maaten võistleb tänavu Baltimaade kestussõidu meistrivõistlustel BEC 6H Powered by Hankook Läti meeskonnas Lamborghini roolis. Ta on esimese Eesti roolikeeraja, kes kõnealuses sarjas sellise klassi auto roolis kunagi on istunud.