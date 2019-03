Linnavolikogu arutab Aqva pakkumist aprillis

Sotsid märkisid, et veekeskuse küsimust pole pärast hanketulemuste selgumist kordagi üheski komisjonis arutatud ning mitmed pakkumise vastuvõtmisega kaasnevad kulud on ebaselged. Koalitsioonipoliitikud avaldasid seevastu seisukohta, et pakkumine on hea ja jõukohane, ning rõhusid tõigale, et Viljandi vald, kellega koos üritatakse linna veekeskust saada, kiitis selle juba volikogu tasandil üksmeelselt heaks.