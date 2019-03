Video. Julgeolekuekspert kõneles arvamusliidrite lõunal Mõisakülast, Rail Balticust ja ämblikuvõrgust

Nagu ta selles märkis, on Eesti üks Euroopa ääreala väike avatud majandusega riik, kellele ühendusteed pole iluasi ega pelgalt majanduse toimimise alus, vaid ka julgeolekuküsimus, ning seepärast on ka Rail Baltic enamat kui majandus- ja sidususprojekt.

Sakkov nentis, et tema isapoolne vanaisa oli raudteelane nagu ka tolle isa ja äi. «Lapsepõlves vanavanemate juures Mõisaküla linnas – jah, tollal läbis ka Mõisaküla linna raudtee – vaatasin huviga ärklitoa seinal olevat Nõukogude Liidu raudteekaarti. See oli kui keskele koonduv ämblikuvõrk ja seal keskel istus ämblikuna Moskva,» kõneles ta. «Aastal 2019 võiksime ju iseenesestmõistetavaks pidada soovi olla osa teisest Euroopa ämblikuvõrgust. Oleks ju mõistlik, kui kriisiolukorras on võimalik Saksamaal ja Poolas asuvatest USA baasidest meile kiiresti rongiga rasketehnikat tuua. Minu arvates oleks.»