Alkoholiaktsiisi langetamine ei pruugi olla hea mõte

Rahandusministeeriumi ­uuring aktsiisitõusude mõjust Eestile näitab, et jaekettide arvestus osutus õigeks: kui nii mõnigi teine sektor on maksutõusudega pihta saanud, siis jaekaubandusel läheb ikka hästi.

Kasumitaotlust ei saa ettevõttele pahaks panna. Seda enam on raske näha, miks peaks kauplus hindu langetama, isegi kui aktsiis langeb. Kui marginaali ei langetatud varem, kui piirikaubandus oli alles kujunemisjärgus ja seda oli võimalik mõjutada, siis miks peaks seda tegema praegu, kui olukord on stabiliseerunud ja muutused rasked tulema?

Niisiis võib juhtuda, et aktsiisid küll langevad, aga hinnad poes jäävad üldjoontes samaks. Tervisemõju sel juhul ei kaasneks. Paraku ei vähene ka piirikaubandus, sest selle mootor – hinnaerinevus – jääb ju alles. Küll aga kahaneb riigi maksutulu, kuivõrd samade koguste pealt makstakse juba madalamat aktsiisi.

Aga kui hind ikkagi langeb?

Oletame siiski, et alkoholi hinnad poodides langevad. Päris ära ei kao piirikaubandus ka siis: piiripoed on juba ehitatud, nende hinnavõit ei tule ainult aktsiisidest, vaid ka madalatest kuludest, osal inimestest on tekkinud tarbimisharjumus. KPMG optimistlik stsenaarium prognoosib piirikaubanduse osakaalu säilimist kümne protsendi ulatuses.

Kas piirikaubandus väheneb piisavalt, et katta aktsiisimäära langetamisest tulenev auk riigieelarves, on riskantne ennustada. Soomel ega Taanil see 15 aastat tagasi ei õnnestunud.

Piirikaubandus on iseenesest levinud nähtus kõikjal, kus piirid valla. Tunduvalt vähem on näiteid aktsiiside langetamisest, kuid need vähesed räägivad pigem maksulangetuste vastu.

RAHALISEST KAHJUST enam tuleb aga karta tervisekahju. Soome ja Taani näide ennustavad alkoholimürgistuste, maksatõve ja vigastuste ning alkoholisurmade kasvu tervikuna. Eesti varasem kogemus näitab, et kui alkohol läheb sissetulekutega võrreldes odavamaks, kasvab ka tarbimine.

Kuigi piirikaubanduse osa on Eestis tavapäratult suur, ostetakse kolm neljandikku alkoholist Eestist ning see osa muutuks kättesaadavamaks. Seetõttu ei tasu arvata, et Lätist toodud jookide asendamine Eestist ostetuga oleks ainus protsess, mis aset leiaks. Kui kasvab tarbimine, kasvavad ka tervisekahjud, kusjuures kannatajad on suure tõenäosusega just haavatavamad rühmad, kel alkoholiga ühe või teisel moel probleeme.