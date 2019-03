Sakala toimetus on varemgi avaldanud seisukohta, et pensionifondide valitsejad võivad nende kohale kogunenud pilvedes süüdistada iseennast. Siinsete fondide reaaltootlus on olnud miinuses, mis tähendab, et Seedri levitatav hädakisa «Pensioniraha põleb!» vastabki tõele.