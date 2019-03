Tekke ja patju tootva ettevõtte Mivar Viva juht Toomas Värva ütles, et kasumi maksimeerimise huvides tasub ilmselgelt toota väljaspool Eestit. Värva lisas, et nende ettevõte ei telli tööjõudu väljastpoolt Eestit, aga kui Eestis on tööjõukulu kallim kui näiteks Ukrainas, siis omaniku seisukohalt on see mõistlik samm. «Praegu saame ise hakkama,» tõdes Värva.