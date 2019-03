Kasvatusteadlane: lapsed vajavad kohustusi

Kui palju peavad lapsed kodus majapidamistöid tegema? Ilmselt üha vähem. Esiteks on paljud tööd tänapäeval automatiseeritud. Teiseks mõtlevad vanemad tihti, et lapsel on niigi kooli ja huviringidega tegemist, ning teevad kõik ette-taha ära. Kasvatusteadlane Maie Tuulik leiab, et sellega osutavad ema ja isa lapsele karuteene.