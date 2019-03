Kolmapäeva ennelõunal oli sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Juhan-Mart Salumäe arvamusel, et tema kaaslased ei hääleta eelnõu erakorraliselt päevakorda võtmise poolt. Et plaani arutamiseks on vaja 2/3 volikogu liikmete nõusolekut, siis on tõenäoline, et Viljandi linnavolikogus hakatakse Rakvere ettevõtjate ettepanekut vaagima alles aprilli lõpus.