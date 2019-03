Laupäeval on Centrumis suur õpilaslaat 

Teate edastas noorte ettevõtlikkuse arendamise programmi juht Kairi Ong, kelle kinnitusel on Viljandimaa noorte ettevõtlikkus kasvamas. Laadale on tulemas 54 noorte loodud ettevõtet. Et enamasti on meeskonnas kolm-neli liiget, saab sel õppeaastal Viljandimaal oma esimesi ettevõtluskogemusi vähemalt 160 noort vanuses 11–20 aastat. Lisaks on ettevõtlusõpe Viljandi kultuuriakadeemias.