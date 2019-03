Maie Perve on keerulise elusaatusega naine, kelle juured on sügaval Saaremaa mullas, kuid kes juba aastakümneid Kärstnas elanuna leiab, et on üksiti täieõiguslik mulk. Tal on sidetöötaja paberid, aga ta on töötanud ka kindlustusagendi ja lasteaiakasvatajana. Et argimuredest puhkust saada, hakkas ta 1980. aastatel tikutoose koguma. Seniajani kogub.