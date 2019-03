Lavastuse keskmes on fiktiivses maapiirkonnas elav perekond, kellele mootorratas tähendab umbes sama, mida XIII sajandi mongoli sõdalasele tähendas hobune. Elu keerleb tsiklite ümber ja all, tsiklis on algus ja lõpp. Tsikkel on ühekorraga prohvet ja jumalus, eesmärk ja vahend, eneseteostus ja meditatsioon, õnn ja õnnetus ...