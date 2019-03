Just jõudis vaibuda torm, mis puhkes tassi kohvi eest küsitava liiga kõrge hinna üle, ja mida mu silmad jälle näevad: praegu üsna aktuaalne heategevuskampaania on üles ehitatud mõttele, et ühe pisikese läbimõtlematu ostu asemel võiks teha hoopis heateo. Ja selle läbimõtlematu ostu all peetakse konkreetselt silmas veidi üle kolme euro maksvat topsitäit kohvi.