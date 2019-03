Vabatahtlikud asuvad Heimtali parki korrastama

Kooli direktor Eero Metsvahi ütles, et talguid korraldatakse koolimaja ümbruses igal kevadel, kuid tänavu saab arboristide abiga maha võtta juba kümmekond aastat tüliks olnud elupuud.

"See on ajalooline sündmus, sest võtame mõisa eest maha elupuud, mis olid pikalt kaitse all. Lähtudes suurest pargihoolduskavast saame nüüd seda teha," rääkis Metsvahi.

Mõisapargi seisukorra kohta arvas ta, et see on väga halb, kuid kevadiste talgute tulemusena on suudetud vähemalt majaümbrus mõnusamaks teha. "Juba aastaid oleme umbes 30 vabatahtlikuga riisunud lehti, koristanud ära mahakukkunud oksi ja korrastanud matkaradu."