Folgifestival tahab friikartulite ja viinerite pakkujaid toidualal vähendada

Toitlustuse eest vastutav Jaana Hinno rääkis, et kui eelmisel aastal oli festivalil umbes 70 toidupakkujat, siis sel aastal on plaanis nende arv 50 peale tuua.

"See on kvaliteedi parandamiseks, et toidualale tulev inimene saaks midagi väga ägedat kogeda. Siis on aga ka väljavalitud toitlustajatel rohkem müüki," lausus ta.