Peavalu päev: kas uni leevendab peavalu või hoopis tekitab?

30. märtsil korraldab Eesti peavalu selts Viljandi pärimusmuusika aidas loengupäeva. Peavalu seltsi presidendi, Tartu ülikooli kliinikumi neuroloogi Mark Braschinsky sõnul on peavalu sage terviseprobleem, millega on kokku puutunud üheksa inimest kümnest.

Viljandi haigla sisekliiniku ülemarst, neuroloog ja unehäirete spetsialist Katrin Põld nentis, et paljudele migreenihaigetele tundub magamajäämine ainus võimalus migreenihoost pääseda.

"Unepuudus või katkendlik ööuni on üsna tüüpilised migreeni või teiste peavalude vallandajad," rääkis Põld. "Ent krooniliste peavaludega inimestel häirib peavalu uinumist ning võetakse valuvaigisteid ja uinuteid, mille liigne tarvitamine nii une- kui peavaluprobleeme vaid süvendab."

Doktor Põld kinnitas, et liiga pikk voodis pikutamine une saabumise või säilitamise lootuses ei pruugi tulemuslik olla. Peavaluarstid soovitavad peavalu ennetamiseks regulaarset unerežiimi.

Eesti peavalu seltsi 30. märtsil Viljandi pärimusmuusika aida väikeses saalis korraldatav peavaluteemaline päev algab kell 11 ning kõik huvilised on oodatud sinna loenguid kuulama ja arstidele küsimusi esitama. Esinevad doktor Mark Braschinsky, doktor Katrin Põld, doktor Heisl Vaher ja doktor Tuuliki Hion. Oma patsiendikogemust jagab Marek Strandberg. Praktilises töötoas räägib peavaludest peavaluõde Kristi Tamela.

Ühtlasi andis Eesti peavalu selts teada, et 22. märtsil loodi Eesti migreeni ja peavalu patsientide ühing, mille põhieesmärk on pakkuda patsientidele ja nende lähedastele hariduslikke, teaduslikke ja kliinilisi vahendeid, et migreenihoogude ja peavaludega paremini toime tulla. Ühing hakkab hea seisma ka patsientide ravi kättesaadavuse parandamise eest ja arendab koostööd teiste peavaluga patsientide ühendustega Euroopas.