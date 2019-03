Ma jälgin ühismeedias paari lehekülge, kus jagatakse meediast leitud «pärleid». Ajakirjanikuna on tore sõbralikult itsitada, kui ametikaaslane on meeltesegaduses kirjutanud «endine Toomas Hendrik Ilves» või midagi sama humoorikat. Samal ajal annan endale muidugi aru, et hommepäev võin ise millegi veelgi naljakamaga tahtmatult hakkama saada.