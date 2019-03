Maakonnaturniiril selgitati poolfinaliste

Eelmisel laupäeval põrkas pall Viljandi spordihoones neljas kohtumises, et selgitada välja maakonna korvpallimeistrivõistluste poolfinaali pääsejad, ning nüüd on teada, et finaalikoha eest asuvad aprillis võitlema Viljandi Vald ja AP Mets ning BC Eesti Baltic Agro / Eesti Maavara ja Männimäe Külalistemaja.