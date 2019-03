Viljandi abipolitseinikud tulid koju karikaga

Lõuna prefektuuri abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlustel oli iga Lõuna-Eesti maakond esindatud kaheliikmelise meeskonnaga.

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo peaspetsialist Kerly Virk rääkis, et võistluste eesmärk on abipolitseinike teadmised ja oskused proovile panna. Samalaadseid võistlusi korraldab amet igal aastal ka politseiametnikele, et pakkuda võimalust oma teadmisi ja oskusi värskendada ja lihvida. Lõuna prefektuuri abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistluste võitjad esindavad Lõuna prefektuuri üleriigilistel võistlustel.

Virk nentis, et viimaste aastate vältel on abipolitseinikuks kandideerijate hulk olnud tõusuteel. Igas linnas ja vallas tunneb keegi mõnd või mitut abipolitseinikku ning on nendelt saanud inspiratsiooni oma kodukandis turvalisuse tagamiseks ise midagi ära teha.

"Näiteks möödunud aastal panustasid abipolitseinikud üle Eesti turvalisuse tagamisse peaaegu 100 000 töötundi," rääkis Virk. "Suurt rõõmu pakub seegi, et näiteks möödunud aastal sai 59 tublist abipolitseinikust politseiametnik. 2017. aastal oli see arv 44 ja 2016. aastal 22. Seega on abipolitseiniku staatus aina enam hüppelaud politseiniku ametini."