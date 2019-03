Rain Hüva ei usu šikis ülikonnas euroametnikesse, kes tulevad noori ettevõtjaks koolitama

Jarmo Liiveri sõnul töötab just sellisel eesmärgil KredExi all Euroopa Liidu finantseeritud Startup Estonia, kelle eesmärk on kohalike partnerite ja projektide kaudu elavdada iduettevõtlust Eestis ning aidata kaasa ettevõtliku mõttelaadi arendamisele üle kogu riigi.

"Pankadel on laenude väljastamiseks raha piisavalt, aga regioonides on murekohaks investeeringu tagatis. Näiteks valmiv tootmishoone on väiksema väärtusega kui ehitamiseks kasutatud laenusumma, mistõttu on pangad tõrksad laenu andma. Seepärast ongi oluline, et saaksime pakkuda omapoolset lisatagatist headele äriideedele, kasutades selleks ka Euroopa Liidu kaasrahastust," märkis Liiver ning lisas, et kuna Eesti on väike ja avatud majandusega riik, on ainus viis edukaks saada see, kui ettevõtja müüb oma tooteid riigist välja, parandades raha Eestisse toomisega meie kõigi elujärge.