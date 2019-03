Filmifestival pakub tosinat komöödiat

Õhus oli ka võimalus, et Viljandis on võimalik näha vanameistrit ennast. Festivali peakorraldaja Ando Kiviberg saatis 84-aastasele näitlejale kutse tulla aprilli alguses Viljandisse külla ja osaleda oma filmide linastustel. Richard sai kutse kätte, teatas, et ta tulla ei saa, ning tegi festivali jaoks videotervituse.

"Ta on täiesti uskumatu energiaga tüüp, kes hoolimata kõrgest east on viimasel ajal teinud neli-viis filmi aastas," rääkis Kiviberg ning tunnistas, et Richard on tema jaoks üks säravamaid koomikuid läbi aegade. "Viljandisse ei saa Richard tulla just sellepärast, et sel ajal on tal filmivõtted. Kindlasti näitame tema vastust festivalil ka, nii et passige peale!"